Калининградский бизнесмен пойдет под суд за загрязнение окружающей среды

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:48:38+03:00

Выделенный ему для утилизации отходов участок предприниматель покрыл толстым слоем лакокраски

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Следственное управление СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего бизнесмена, который обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды.

В сентябре 2016 года областное управление Росприроднадзора предоставило коммерсанту 0, 6 га в поселке Майской Багратионовского района для утилизации отходов III-IV класса опасности. К делу предприниматель подошел своеобразно, покрыв почву полуметровым слоем лакокраски сверху и на полтора метра в глубину. Местная экология крякнула и отказалась от продолжения борьбы с «царем природы».

- Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, на стадии предварительного следствия ликвидировал негативные последствия, причиненные окружающей среде, - успокоили в региональном СУ СКР.

Но от предстоящего суда этот факт утилизатора не спасет, хотя наверняка и послужит смягчающим обстоятельством.

ИСТОЧНИК KP.RU