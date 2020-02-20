2020-02-20T11:48:38+03:00
Происшествия

Калининградский бизнесмен пойдет под суд за загрязнение окружающей среды

Выделенный ему для утилизации отходов участок предприниматель покрыл толстым слоем лакокраски
Игорь ОРЕХОВ
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Следственное управление СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего бизнесмена, который обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды.

В сентябре 2016 года областное управление Росприроднадзора предоставило коммерсанту 0, 6 га в поселке Майской Багратионовского района для утилизации отходов III-IV класса опасности. К делу предприниматель подошел своеобразно, покрыв почву полуметровым слоем лакокраски сверху и на полтора метра в глубину. Местная экология крякнула и отказалась от продолжения борьбы с «царем природы».

- Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, на стадии предварительного следствия ликвидировал негативные последствия, причиненные окружающей среде, - успокоили в региональном СУ СКР.

Но от предстоящего суда этот факт утилизатора не спасет, хотя наверняка и послужит смягчающим обстоятельством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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