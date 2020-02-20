2020-02-20T12:05:30+03:00
Происшествия

На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Ауди» сбил пешехода-нарушителя

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду утром на улице Гайдара в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 8 часов утра. Водитель «Фольксвагена» ехал в сторону ул. Озерной и в районе дома №120 сбил 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Второй наезд на пешехода произошел в Советске. На улице Калининградское шоссе водитель микроавтобуса при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 66-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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