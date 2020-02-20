На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Ауди» сбил пешехода-нарушителя
В среду утром на улице Гайдара в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 8 часов утра. Водитель «Фольксвагена» ехал в сторону ул. Озерной и в районе дома №120 сбил 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Второй наезд на пешехода произошел в Советске. На улице Калининградское шоссе водитель микроавтобуса при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 66-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU