В Калининграде бывшего оперативника будут судить за мошенничество

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:05:22+03:00

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Следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального СУ СКР направил в суд уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД России.

Прошлой осенью опер узнал о том, что в отношении одного из калининградцев проводится проверка по подозрению в самоуправстве. И хотя все обещало закончиться ничем - оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, правоохранитель решил пока мужику об этом не сообщать. Наоборот, уверил его, что все плохо, но есть возможность замять дело – за смешную сумму в 200 тысяч рублей.

- Кроме того, обвиняемый предложил тому же гражданину еще за 200 тысяч рублей, которые он якобы намеревался передать неким должностным лицам, решить вопрос с утверждением указанного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, - добавила старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко.

Конечно, на самом деле оперативник деньги никому отдавать не собирался, просто, что называется, аппетит приходит во время еды. Однако в итоге все действитльно кончилось плохо – только для самого полицейского. В ноябре он был задержан сразу после получения купюр сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Оказавшись под следствием по делу о покушении на мошенничество, вину в совершенном преступлении обвиняемый быстро признал (юрист, все-таки), отделавшись домашним арестом. Ну а свободно он выйдет из зала суда или под конвоем, зависит уже от степени гуманизма действующего законодательства.

В областном УМВД РФ, узнав о проделках своего сотрудника, провели служебную проверку и в декабре уволили офицера из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Досталось и его непосредственным руководителям, которых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU