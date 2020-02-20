2020-02-20T12:14:44+03:00
Происшествия

В Зеленоградске в ДТП пострадала 59-летняя велосипедистка

Авария произошла на улице Октябрьской
Виктор Сергеев
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В среду днем в Зеленоградске в ДТП пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Октябрьской. Пенсионер на «ауди» выезжая со второстепенной дороги решил не предоставлять преимуществу велосипедистке, которая ехала по главной дороге.

В результате наезда 59-летняяженщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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