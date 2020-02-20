В Зеленоградске в ДТП пострадала 59-летняя велосипедистка
Авария произошла на улице Октябрьской
Изменить размер текста:
В среду днем в Зеленоградске в ДТП пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Октябрьской. Пенсионер на «ауди» выезжая со второстепенной дороги решил не предоставлять преимуществу велосипедистке, которая ехала по главной дороге.
В результате наезда 59-летняяженщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU