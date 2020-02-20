В Калининграде управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт
В Калининграде оштрафовали управляющую компанию за громко работающий по ночам лифт. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В одной из квартир в доме №144А на улице Багратиона уровень шума в ночное время при работающем лифте в трех точках жилой комнаты не соответствовал требованиям санитарных норм и составил 31-33 дБА при допустимом уровне 25 дБА. В ситуацию вмешался Роспотребнадзор, который оштрафовал ООО «Лучший дом в Московском районе» на 10 тысяч рублей.
Управляющая компания обжаловала это решение в Московский районный суд, указав, что лифт эксплуатировался согласно технической документации, также проводилось его проверка специализированной организацией и в настоящее время принимаются меры по устранению выявленного шума. Однако районный суд признал обоснованным привлечение управляющей компании к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU