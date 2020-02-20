В Калининграде управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:51:21+03:00

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В Калининграде оштрафовали управляющую компанию за громко работающий по ночам лифт. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В одной из квартир в доме №144А на улице Багратиона уровень шума в ночное время при работающем лифте в трех точках жилой комнаты не соответствовал требованиям санитарных норм и составил 31-33 дБА при допустимом уровне 25 дБА. В ситуацию вмешался Роспотребнадзор, который оштрафовал ООО «Лучший дом в Московском районе» на 10 тысяч рублей.

Управляющая компания обжаловала это решение в Московский районный суд, указав, что лифт эксплуатировался согласно технической документации, также проводилось его проверка специализированной организацией и в настоящее время принимаются меры по устранению выявленного шума. Однако районный суд признал обоснованным привлечение управляющей компании к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU