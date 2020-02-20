Калининградец избил должника до полусмерти

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:06:22+03:00

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Сначала двое жителей Московского района Калининграда вместе выпивали. Все было мирно до того момента, когда один из собутыльников вдруг не вспомнил о том, что когда-то давно одолжил другому денег, но назад их до сих пор так и не получил. И тогда решил в буквальном смысле выбить долг: повалил беднягу наземь и принялся пинать ногами в лицо и в живот. Когда истязатель ушел, избитый с трудом поднялся к себе в квартиру.

Жена, оценив состояние супруга, поспешила вызвать «Скорую». В больнице врачи диагностировали у 33-летнего пациента разрыв селезенки. И немедленно поставили в известность о телесных повреждениях криминального характера полицию.

- Подозреваемого, который скрывался у знакомых, искали несколько дней, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – После задержания 45-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью потерпевшего».

Если предстоящий суд не найдет оснований для снисхождения, заимодавец вновь сможет попытаться получить свой долг не раньше чем через 11 лет. Когда выйдет из исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU