В Калининграде на Центральном рынке незаконно торговали алкоголем

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:19:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде предпринимателя оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии и без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в торговом павильоне №132 на территории Центрального рынка продавали водку, коньяк, виски, вина и настойки. При этом, необходимой лицензии и предпринимательницы не было. Не было и акцизных марок на части алкогольной продукции.

Суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей, а также принял решение конфисковать 338 бутылок спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU