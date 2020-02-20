В Калининграде на Центральном рынке незаконно торговали алкоголем
338 бутылок с алкоголем решили конфисковать
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В Калининграде предпринимателя оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии и без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что в торговом павильоне №132 на территории Центрального рынка продавали водку, коньяк, виски, вина и настойки. При этом, необходимой лицензии и предпринимательницы не было. Не было и акцизных марок на части алкогольной продукции.
Суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей, а также принял решение конфисковать 338 бутылок спиртного.
ИСТОЧНИК KP.RU