Жителя Балтийска отправили в колонию за сбыт марихуаны и метамфетамина

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:24:54+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Балтийске осудили местного жителя, который занимался продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае прошлого года мужчина дважды сбыл наркотики. Сначала продал 0,02гр марихуаны, а затем сбыл 1,7 гр метамфетамина, что является значительным размером. После этого его задержали сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотического вещества в значительном размере и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU