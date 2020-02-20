2020-02-20T13:50:52+03:00
Общество

Прокуратура выявила мошенничество при строительстве детской площадки у озера Поплавок

На директора компании-подрядчика завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде завели уголовное дело на директора компании, которая строила детскую игровую площадку около озера Поплавок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Претензии прокуратуры появились к качеству строительных материалов. Так, вместо покрытия из каучуковой крошки при строительстве площадки использовали более дешевый материал – резиновое покрытие, не соответствующее техническому заданию по муниципальному контракту. Это позволило подрядчику сэкономит 375 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, по данному факту в отношении гендиректора ООО «ГК АВЕН» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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