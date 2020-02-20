Калининградцев стали реже лишать родительских прав

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:56:59+03:00

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В Калининградской области последние три года снижается количество лишений и ограничений родительских прав. Об этом на заседании комиссии по делам несовершеннолетних сообщил замминистра социальной политики Алексей Фещак.

«В общей сложности за три года - с 2017-2019 гг. число детей, которые приобрели статус «оставшихся без попечения родителей», сократилось на 38,8%», - сказал он.

Сократилось в регионе и количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: с 425 преступлений в 2018 году до 372 противоправных деяний в 2019 году.

«Несмотря на масштабную работу, необходимо уделять особое внимание муниципалитетам, в которых отмечается рост подростковой преступности и правонарушений, совершенных в сторону несовершеннолетних. В каждом случае должны быть проработаны индивидуальные программы реабилитации и социализации детей», – отметил вице-премьер Илья Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU