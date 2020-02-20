В Гурьевском районе двое уголовников украли почти километр медного кабеля

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:01:43+03:00

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В Гурьевском районе полицейские раскрыли крупную кражу электрокабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью злоумышленники проникли в склад в поселке Орловка и похитили 900 метров медного кабеля, который увезли на машине и сдали в один из областных пунктов приема металла.

Кражу обнаружили спустя два месяца во время проведения ревизии. Однако сотрудники уголовного розыска смогли установить личность воров и задержать их. Им оказались ранее судимые местные жители.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, сейчас решается вопрос об их аресте, отметили в пресс-службе областной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU