На учениях корабли Балтфлота отразили "атаку с воздуха"

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:41:14+03:00

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На одном из морских полигонов в Балтийском море корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей (БДК) «Калининград» и «Минск», десантного катера на воздушной каверне «Лейтенант Римский-Корсаков» успешно провела комплекс мероприятий по отражению воздушного налета и надводных кораблей условного противника.

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, в ходе учения экипажами были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение, и уничтожены с помощью артиллерийских установок.

Затем большие десантные корабли «Калининград» и «Минск» провели артиллерийскую стрельбу по морской цели.

- Завершающим этапом боевой учебы группы десантных кораблей станет высадка морского десанта на необорудованное побережье, - добавили в пресс-службе. - Экипажи кораблей также проведут условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией и реактивных комплексов «Гроза».

ИСТОЧНИК KP.RU