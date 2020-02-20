В Кафедральном соборе Калининграда протестируют новую акустическую систему

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:47:31+03:00

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7 марта в Кафедральном соборе на острове Канта состоится концерт звездного дуэта из Японии «Хидэ-Хидэ», который исполнит произведения Г.Ф. Генделя, Э. Грига, Г. Форе, С. Рахманинова, М. Таривердиева и М. Мияги.

Как сообщили в пресс-службе собора, на концерте зрителям будет продемонстрирована новая акустическая система собора.

- Впервые удалось найти и применить творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости. В реализацию проекта регион уже вложил более 29 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе, добавив, что подобная комплексная система не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы.

Презентация новой акустической системы намечена на сентябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU