2020-02-20T15:03:58+03:00
Общество

В Светлогорске умерла врач-педиатр

Любовь Николаева ушла из жизни в 67 лет
Надежда Ржевская
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..Фото: Светлогорский городской округ
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В Светлогорске прощаются с врачом-педиатром Любовью Николаевой, которая тридцать лет отдала работе с детьми именно в Светлогорске. Она скончалась на 68-м году жизни.

- Пожалуй, не найти в нашем округе человека, который бы не знал Любовь Ивановну, - написано в Инстаграм Светлогорского городского округа. - С конца 80-х-начала 90-х и до последних дней жизни она трудилась врачом-педиатром в светлогорской поликлинике. Ее любили дети, ей доверяли родители. За профессионализм. За отзывчивость. За душевность. За умение найти к каждому маленькому пациенту индивидуальный подход. В коллективе поликлиники она пользовалась большим авторитетом. Любовь Ивановна не боялась брать на себя ответственность. Она достаточно продолжительное время возглавляла поликлинику, будучи главным врачом. В 2018 году Любови Ивановне было присвоено звание «Почетный гражданин города Светлогорска».

Светлая память о Любови Ивановне навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал, знал этого замечательного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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