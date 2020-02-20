2020-02-20T15:21:13+03:00
Спорт

Силачка из Мамоново прославила Калининградскую область на всю Россию

На чемпионате по жиму штанги Арина Демидова взяла четыре медали
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Спортсменка из Мамоново Арина Демидова завоевала четыре медали первенства России по жиму штанги. Соревнования прошли в Москве.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, девушка выиграла два золота, серебро и бронзу, что обеспечило ей абсолютное чемпионство в дивизионе с использованием специальной экипировки.

Так, в классическом жиме Арина в лучшей попытке отжала от груди штангу массой 95 килограммов. Она стала первой из трех соперниц по весовой категории до 57 килограммов и третьей из 40 в абсолютном зачете среди всех девушек. В жиме экипировочном Арине покорился спортивный снаряд весом 120 килограммов, что гарантировало второе место из десяти среди девушек массой до 57 килограммов и победу в абсолютном зачете турнира.

- Успех в столице позволил спортсменке квалифицироваться на первенство Европы по жиму штанги лежа среди юношей и девушек, которое в мае состоится в Чехии. И уже в марте Арина Демидова выступит на первенстве России по силовому троеборью в Архангельске, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силачка из Мамоново прославила Калининградскую область на всю Россию
В Светлогорске умерла врач-педиатр
В Кафедральном соборе Калининграда протестируют новую акустическую систему
На учениях корабли Балтфлота отразили "атаку с воздуха"
В Гурьевском районе двое уголовников украли почти километр медного кабеля
Калининградцев стали реже лишать родительских прав
Прокуратура выявила мошенничество при строительстве детской площадки у озера Поплавок
Жителя Балтийска отправили в колонию за сбыт марихуаны и метамфетамина
В Калининграде на Центральном рынке незаконно торговали алкоголем
Калининградец избил должника до полусмерти
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт
В Зеленоградске в ДТП пострадала 59-летняя велосипедистка
В Калининграде бывшего оперативника будут судить за мошенничество
На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Ауди» сбил пешехода-нарушителя