Силачка из Мамоново прославила Калининградскую область на всю Россию

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:21:13+03:00

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Спортсменка из Мамоново Арина Демидова завоевала четыре медали первенства России по жиму штанги. Соревнования прошли в Москве.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, девушка выиграла два золота, серебро и бронзу, что обеспечило ей абсолютное чемпионство в дивизионе с использованием специальной экипировки.

Так, в классическом жиме Арина в лучшей попытке отжала от груди штангу массой 95 килограммов. Она стала первой из трех соперниц по весовой категории до 57 килограммов и третьей из 40 в абсолютном зачете среди всех девушек. В жиме экипировочном Арине покорился спортивный снаряд весом 120 килограммов, что гарантировало второе место из десяти среди девушек массой до 57 килограммов и победу в абсолютном зачете турнира.

- Успех в столице позволил спортсменке квалифицироваться на первенство Европы по жиму штанги лежа среди юношей и девушек, которое в мае состоится в Чехии. И уже в марте Арина Демидова выступит на первенстве России по силовому троеборью в Архангельске, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU