2020-02-20T16:52:40+03:00
Общество

В Калининграде на карантин по ОРВИ закрылась школа №17

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на карантин по ОРВИ закрылась школа №17. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Также полностью приостановлены занятия в школах № 26, 43, и 56 (второй корпус).

На вынужденные каникулы отправились учащиеся 95 классов в 22 школах города (№№ 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия №№1, 22, 40). Кроме того, закрыто 17 групп в девяти учреждениях дошкольного образования областного центра, полностью закрыт детский сад № 40.

В всех работающих школах ежедневно проводится почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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