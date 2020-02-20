На Литовском валу в Калининграде на ходу загорелся автомобиль

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:56:43+03:00

В результате пожара в «Форде» выгорел моторный отсек

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В четверг днем на улице Литовский вал в Калининграде на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Возгорание помогли ликвидировать проезжающие водители. В результате пожара в «Форде» выгорел моторный отсек.

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU