На Литовском валу в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
В результате пожара в «Форде» выгорел моторный отсек
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В четверг днем на улице Литовский вал в Калининграде на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Возгорание помогли ликвидировать проезжающие водители. В результате пожара в «Форде» выгорел моторный отсек.
В результате инцидента никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU