Власти Калининграда не смогли выбрать нового подрядчика для строительства школы на ул. Артиллерийской

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:03:48+03:00

В ближайшие дни будет объявлен повторный аукцион

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Торги по выбору нового подрядчика строительства школы на улице Артиллерийской в Калининграде не состоялись. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подала только одна компаний, однако эта заявка не соответствовала требования конкурсной документации.

В мэрии Калининграда сообщили, что документы, предоставленные на торги единственным их участником, частично не соответствовали требования законодательства.

«Буквально, в ближайшие дни будет объявлен повторный аукцион», - отметил заместитель председателя комитета территориального развития и строительства Антон Коновалов.

Напомним, ранее власти города расторгли контракт на строительство школы на 1100 мест за 827 млн рублей с печально известной компанией «АрТель».

ИСТОЧНИК KP.RU