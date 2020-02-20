Власти Калининграда не смогли выбрать нового подрядчика для строительства школы на ул. Артиллерийской
Торги по выбору нового подрядчика строительства школы на улице Артиллерийской в Калининграде не состоялись. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компаний, однако эта заявка не соответствовала требования конкурсной документации.
В мэрии Калининграда сообщили, что документы, предоставленные на торги единственным их участником, частично не соответствовали требования законодательства.
«Буквально, в ближайшие дни будет объявлен повторный аукцион», - отметил заместитель председателя комитета территориального развития и строительства Антон Коновалов.
Напомним, ранее власти города расторгли контракт на строительство школы на 1100 мест за 827 млн рублей с печально известной компанией «АрТель».
ИСТОЧНИК KP.RU