2020-02-20T18:08:29+03:00
Происшествия

Калининградская полиция поймала терпеливого вора

На счету ранее судимого мужчины целая серия квартирных краж
Игорь ОРЕХОВ
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В Зеленоградском районе полиция задержала квартирного вора, на счету которого не менее пяти краж.

Ранее судимый 38-летний мужчина присматривал дома, хозяева которых днем уезжали на работу. Установив постоянное наблюдение, терпеливый злоумышленник уже через несколько дней знал точный график своих будущих жертв. Поэтому в их отсутствие спокойно и неторопливо вскрывал окна, проникал внутрь и брал все ценное: золотые изделия, бытовую технику, электроинструменты. А однажды даже прихватил столовый набор – красивый на вид, но оказавшийся не столь ценным, как ожидал ворюга.

Наконец, оперуполномоченным зеленоградского угрозыска удалось вычислить местонахождение подозреваемого и установить автомобиль, на котором тот передвигался. В результате домушника взяли без шума и пыли по возвращении с очередной кражи. В машине лежало похищенное добро.

- Задержанный помещен в изолятор временного содержания, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности.

По данным полиции, вор отметился на только в своем районе, но также в Гурьевском и городе Пионерском. Уголовнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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