В Калининграде школьник с собакой задержали квартирного вора
В тот день 28-летний ранее судимый калининградец промышлял привычным делом: обходил подъезды чужих домов и дергал ручки входных дверей квартир. Если обнаруживал незапертое жилище, осторожно проникал в прихожую и крал там все ценное. Но на улице Гайдара он зашел явно не в ту квартиру!
Из хозяев дома оказался только 13-летний подросток, который услышал подозрительный шорох и вышел в коридор, успев увидеть, как в дверь выскользнул какой-то незнакомец. Но в комнате была также и собака породы маламут по кличке Лея, которая сопровождала юного хозяина моментально взяла след.
Вместе со своим четвероногим другом Артур догнал незваного гостя этажом ниже и поднял шум, на который выглянули соседи. Двери подъезда заблокировали и вызвали полицию, которой передали задержанного вора. Кстати, выяснилось, что он успел спереть из прихожей женскую сумочку.
- Полицейские поблагодарили школьника за помощь в раскрытии преступления, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. По ходатайству следователей подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, оперативники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к другим квартирным кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU