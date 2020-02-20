2020-02-20T19:32:36+03:00
Происшествия

В Калининграде школьник с собакой задержали квартирного вора

Пытавшегося скрыться преступника настигли в подъезде дома и блокировали до прибытия полиции
Игорь ОРЕХОВ
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Артур и его питомец Лея не растерялись в сложной ситуации.Артур и его питомец Лея не растерялись в сложной ситуации.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В тот день 28-летний ранее судимый калининградец промышлял привычным делом: обходил подъезды чужих домов и дергал ручки входных дверей квартир. Если обнаруживал незапертое жилище, осторожно проникал в прихожую и крал там все ценное. Но на улице Гайдара он зашел явно не в ту квартиру!

Из хозяев дома оказался только 13-летний подросток, который услышал подозрительный шорох и вышел в коридор, успев увидеть, как в дверь выскользнул какой-то незнакомец. Но в комнате была также и собака породы маламут по кличке Лея, которая сопровождала юного хозяина моментально взяла след.

Вместе со своим четвероногим другом Артур догнал незваного гостя этажом ниже и поднял шум, на который выглянули соседи. Двери подъезда заблокировали и вызвали полицию, которой передали задержанного вора. Кстати, выяснилось, что он успел спереть из прихожей женскую сумочку.

- Полицейские поблагодарили школьника за помощь в раскрытии преступления, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. По ходатайству следователей подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, оперативники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к другим квартирным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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