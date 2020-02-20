2020-02-20T20:07:42+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту угрозы убийством ребенка в Калининграде

Пьяная бабушка в окне шестого этажа держала малолетнего внука на вытянутых руках
Игорь ОРЕХОВ
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Следственное управление СКР по Калининградской области приняло к производству материал доследственной проверки по факту угрозы убийством в адрес малолетнего ребенка, поступивший из полиции.

Как уже сообщалось, 19 февраля на улице Олега Кошевого в Калининграде 46-летняя женщина, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, угрожала выбросить своего внука из окна квартиры на 6 этаже дома. При этом бабушка держала мальчика на вытянутых руках.

- Угрозы женщина, как следует из материала проверки, адресовала своей дочери – матери малолетнего, находившейся в это время под окнами дома, - рассказали в региональном СУ СКР. - Спустя непродолжительное время гражданка прекратила свои действия, убрав ребенка из открытого окна. В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, изучаются условия, в которых воспитывался малолетний. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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