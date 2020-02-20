На участке ул. Первомайской в Калининграде запретят остановку транспорта
В следующем месяце на участке улицы Первомайской в Калининграде запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся с 16 марта около домов №1-5.
«Запрет остановки вводится в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности проезжей части при повороте с ул. Горького на ул. Первомайскую», - отметили в пресс-службе мэрии.
Водителей просят быть внимательнее во избежание аварийных ситуаций и проблем с эвакуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU