2020-02-20T20:10:45+03:00
Общество

На участке ул. Первомайской в Калининграде запретят остановку транспорта

Водителей просят быть внимательнее во избежание аварийных ситуаций
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В следующем месяце на участке улицы Первомайской в Калининграде запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся с 16 марта около домов №1-5.

«Запрет остановки вводится в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности проезжей части при повороте с ул. Горького на ул. Первомайскую», - отметили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательнее во избежание аварийных ситуаций и проблем с эвакуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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