2020-02-20T20:17:08+03:00
Общество

Калининградца будут судить за нападение на сотрудника полиции

Мужчина ударил полицейского по лицу и пытался скрыться
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Нестерова будут судить за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В октябре прошлого года пьяный мужчина отказался предоставить документы сотруднику полиции и попытался скрыться. Правоохранитель попытался задержать горожанина, однако тот оказал сопротивление и ударил его по лицу.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Судебное заседание назначено на 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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