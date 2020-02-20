В феврале в Калининградской области произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Один человек погиб
.Фото: Александр Подгорчук
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С начала февраля в Калининградской области произошло 22 ДТП с участием пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В результате наездов 21 человек получил травмы различной степени тяжести, один пешеход от полученных ранений скончался на месте происшествия.
«В 13 случаях виновниками дорожно-транспортных происшествий стали сами пешеходы, в остальных водители, управляющие автомобилями», - отметили в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU