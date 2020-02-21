За неделю в регионе у браконьеров изъяли более тонны рыбы

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:32:36+03:00

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Инспекторы Росрыболовства в течение недели задержали в Калининградской области 23 браконьера. Об этом «Комсомолке» сообщили в Западно-Балтийском управлении ведомства.

Всего было проведено 32 рейда, у браконьеров изъяли 1185 кг незаконно выловленной рыбы, а также 33 орудия лова, также было арестовано шесть транспортных средств.

Так, в Калининградском заливе в районе поселка Севастопольский Балтийского района задержали мужчину, который с моторной лодки ловил на спиннинг рыбу.

«На момент задержания нарушитель успел выловить семь штук судака, что превышает суточную норму вылова на одного человека на два экземпляра общим весом 4,5 кг. За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 6610 рублей», - отметили в Росрыболовстве.

ИСТОЧНИК KP.RU