2020-02-21T10:38:12+03:00
Общество

В Правдинске в четверг вечером сгорел «Мерседес»

У автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Правдинске в четверг вечером в результате пожара пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:32. На улице Комсомольской в районном центре загорелся «Мерседес». В результате пожара у автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес.

Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчет. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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