В Правдинске в четверг вечером сгорел «Мерседес»
У автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес
.Фото: Александр Подгорчук
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В Правдинске в четверг вечером в результате пожара пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:32. На улице Комсомольской в районном центре загорелся «Мерседес». В результате пожара у автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес.
Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчет. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU