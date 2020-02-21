В Правдинске в четверг вечером сгорел «Мерседес»

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:38:12+03:00

У автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес

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В Правдинске в четверг вечером в результате пожара пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:32. На улице Комсомольской в районном центре загорелся «Мерседес». В результате пожара у автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес.

Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчет. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU