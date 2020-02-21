В Калининграде в пятницу нет электричества в домах на восьми улицах

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Куйбышева 36, 91-91г, 95, 97-97д, 109-117К-2.

С 13.30 до 18.00 электричество отключено на пр-т Московский 111-121а, ул. 1812 года 23-37, ул. Фрунзе 46 (СОШ № 25).

На то же время отключат от света дома ул. Красная 74,80-88, 102 (теплопункт), ул. Чекистов 28-36, 41-47а (женская консультация роддома № 4), 57-59, ул. Щорса 14,15, пер. Щорса 1, 9-11, 15, 2-16, ул. Мл. лейт. Родителева 1, 3, 7, 11, 17а, 2, 12-14, ул. Комсомольская 67 (лицей № 49).

От холодной воды с 10.00 до 17.00 отключены дома по пр-т Ленинский 34-42а, ул. Полоцкая 2-6. С 9.30 до 12.00 воды не будет в доме по ул. Батальная 24-36.

ИСТОЧНИК KP.RU