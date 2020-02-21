Калининградке в ходе драки около бара откусили палец

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:32:45+03:00

Инцидент произошел около одного из питейных заведений на Ленинском проспекте

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Жительнице Калининграда в ходе драки около бара откусили фалангу пальца.

Инцидент произошел около одного из питейных заведений на Ленинском проспекте. Там при помощи кулаков выясняли отношения две женщины. В результате побоища одна из них лишилась пальца, вторая отделалась черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами.

Обе женщины подали в суд, и всем им присудили компенсацию морального вреда. Как сообщает пресс-служба Московского районного суда, оставшаяся без пальца горожанка получит от обидчицы 200 тысяч рублей, однако ей придется также выплатить компенсацию – 70 тысяч рублей.

Отметив, что обе драчуньи остались недовольны решением суда и обжаловали его, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU