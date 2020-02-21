Более половины калининградцев считают привлекательной карьеру военного

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:59:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Агентство по подбору персонала HeadHunter в преддверии Дня защитника Отечества провело исследование, в котором выяснило, как жители России, в том числе Калининградской области относятся к военной службе.

Оказалось, что 66% калининградцев считают службу привлекательной карьерной траекторией, причем это самый высокий показатель в России. Негативно к форме и погонам относятся около 30% наших земляков.

- Среди преимуществ карьеры военнослужащего калининградцы отметили ранний выход на пенсию и стабильное трудоустройство (61%), а также возможные льготы и размер оплаты труда (56%), - пояснили в агентстве. - Плюсов в работе в этой сфере не видят всего 7% опрошенных. К недостаткам можно отнести ограничения в зарубежных поездках (68%), опасность для жизни (51%), частые переезды (46%) и необходимость подчиняться приказам (49%).

Интересно, что неуставные отношения пугают около четверти опрошенных.

Опрос проводился с 8 по 16 февраля 2020 года среди 5 533 соискателей по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU