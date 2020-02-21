В Калининграде директора ритуального бюро обвинили в крупном взяточничестве
В Калининграде задержали директора ритуального бюро, мужчине предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
По версии следствия, 55-летний мужчина выступил в качестве посредника при передаче взятки от директора другого ритуального агентства одному из сотрудников администрации Гурьевского района.
«По версии следствия, денежное вознаграждение предназначалось взамен на беспрепятственную выдачу разрешений о выделении земельных участков для погребения умерших на территории кладбища «Цветковское» в поселке Цветково Гурьевского района. После получения взятки в размере 200 тыс. рублей посредник задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий», - отметили в пресс-службе СК..
Сейчас следствие направило ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным СМИ, речь идет о директора ритуального агентства «Есения».
ИСТОЧНИК KP.RU