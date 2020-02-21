2020-02-21T13:28:33+03:00
Общество

В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области с пятницы по понедельник, 24 февраля, пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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