2020-02-21T13:38:35+03:00
Общество

В Калининграде шесть сотрудников Росреестра скрыли свои доходы и квартиры

В результате все нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сразу шесть сотрудников регионального управления Росреестра попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Четверо служащих отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017-2018 г.г. В частности, они не указали сведения о доходах супругов и принадлежащим им имуществе.

Еще двое сотрудников Росреестра не смогли объяснить, на какие деньги они купили недвижимость, стоимость которых значительно превышает их доход за три года, предшествующих году совершения сделки.

В результате все нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении одного сотрудника ведомства прокуратура инициировала процедуру контроля за расходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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