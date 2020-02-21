В Калининграде открылся второй центр женского здоровья

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:57:52+03:00

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В Калининграде на базе центральной городской клинической больницы на ул. Летней открылся центр женского здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для центра приобрели цифровой маммограф, аппарат УЗИ экспертного класса, видекольпоскоп и другое необходимое оборудование и медицинская мебель. С учетом всех современных требований для приема пациенток подготовлен маммографический кабинет.

Новое отделение занимает восемь кабинетов, где принимают маммологи, гинекологи и онкологи. Кроме того, оборудовано помещение для лечения патологии шейки матки. Планируется, что ежедневно получать медицинскую помощь смогут чуть больше 70 человек.

Напомним, первый подобный универсальный медицинский комплекс с высокопрофессиональными специалистами, новейшим оборудованием открылся на улице Иванникова в Калининграде в июле 2017 года. За это время центр принял более 16 тысяч пациенток, там было диагностировано 250 случаев онкозаболевания. Такой же центр открылся в апреле 2018 года на востоке региона – в Черняховске, где на сегодня принято более 2 100 женщин, выявлено 89 злокачественных новообразований. С 2019 года центр работает и в Советске. Здесь принято 1 130 пациенток, проведено более полутора тысяч консультаций, выявлено шесть случаев онкозаболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU