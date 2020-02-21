В Калининграде предпринимателя будут судить за незаконную рубку леса на 19 млн рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Ролес». Предпринимателя обвиняют в незаконной рубку деревьев в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Компания арендовала участки в Полесском лесничестве. По версии следствия, директор «Ролеса» поручил рабочим лесозаготовительной бригады спилить больше деревьев, чем было предусмотрено лесной декларацией. Ущерб составил более 19 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU