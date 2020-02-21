2020-02-21T14:57:26+03:00
Общество

Калининградец пытался перебросить в колонию на ул. Красной свыше 100 гр. марихуаны

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининграде сотрудники колонии №9 на улице Красной предотвратили доставку на территорию крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.

В ходе патрулирования прилегающей к колонии территории сотрудники УФСИН обратили внимание на подозрительного мужчину. При досмотре у 30-летнего задержанного обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана массой 118 граммов.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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