Калининградец пытался перебросить в колонию на ул. Красной свыше 100 гр. марихуаны
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы
.Фото: Архив "КП"
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В Калининграде сотрудники колонии №9 на улице Красной предотвратили доставку на территорию крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.
В ходе патрулирования прилегающей к колонии территории сотрудники УФСИН обратили внимание на подозрительного мужчину. При досмотре у 30-летнего задержанного обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана массой 118 граммов.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU