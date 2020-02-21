В поселке Большое Исаково незаконно закрыли проход к пруду Чистый
Суд признал незаконным ограничение доступа к пруду Чистый в поселке Большое Васильково в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее владельцы участков поставили забор в границах водоохранной зоны пруда, что создало неудобства для других жителей поселка.
Суд согласился с доводами прокуратуры, что пруд Чистый является водным объектом общего пользования, поэтому каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
Суд постановил демонтировать ограждение, расположенного в границах береговой полосы удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU