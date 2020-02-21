В поселке Большое Исаково незаконно закрыли проход к пруду Чистый

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:29:54+03:00

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Суд признал незаконным ограничение доступа к пруду Чистый в поселке Большое Васильково в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее владельцы участков поставили забор в границах водоохранной зоны пруда, что создало неудобства для других жителей поселка.

Суд согласился с доводами прокуратуры, что пруд Чистый является водным объектом общего пользования, поэтому каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Суд постановил демонтировать ограждение, расположенного в границах береговой полосы удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU