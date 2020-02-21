В Калининграде росгвардейцы задержали покупателя с фальшивой 5-тысячной купюрой

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:52:17+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который расплатился в супермаркете фальшивой купюрой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на ул. 9 Апреля. Мужчина пытался расплатиться за продукты 5-тысячной купюрой. Однако купюра вызвала сомнение у продавца, она проверила ее на детекторе, который и зафиксировал фальшивку. После этого она нажала на кнопку тревожной сигнализации.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU