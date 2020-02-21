В Калининграде проходит турнир «Янтарный сет» с участием 60 незрячих спортсменов

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:23:34+03:00

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В Калининграде проходит турнир «Янтарный сет», в котором принимают участие около 60 незрячих спортсменов из 18 регионов России, Белоруссии и Латвии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Состязания проходят на четырех теннисных столах, каждый из которых имеет символичное название: «Зеленоградск», «Светлогорск», «Балтийск» и «Пионерский». Играть спортсмены будут в течение трех дней.

«Развитие и поддержка адаптивного спорта, самых разных его направлений, в том числе настольного тенниса для слепых, – это, прежде всего, важнейшая составляющая адаптации и реабилитации для инвалидов. Спорт развивает коммуникативные навыки, создает дополнительную возможность для общения, а дружеская атмосфера помогает активной социализации людей с инвалидностью, поэтому министерство всегда поддерживает такие начинания», – отметила министр соцполитики Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU