В Калининграде объявили в розыск пропавшую три дня назад 17-летнюю девушку
Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Яну Сидорец. Три дня назад девушка самовольно ушла из дома по месту жительства, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, глаза карие. Особые приметы: шрам на лбу.
Если вы знаете о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU