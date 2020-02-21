2020-02-21T18:38:21+03:00
Общество

В Калининграде объявили в розыск пропавшую три дня назад 17-летнюю девушку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Яну Сидорец. Три дня назад девушка самовольно ушла из дома по месту жительства, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, глаза карие. Особые приметы: шрам на лбу.

Если вы знаете о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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