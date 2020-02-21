В Безледах задержали дальнобойщика из Калининграда, разыскиваемого за пьяное вождение
Мужчине грозит 8 месяцев ареста
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали дальнобойщика из Калининградской области, разыскиваемого за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
43-летний водитель фуры ранее был объявлен в розыск за управление в состоянии алкогольного опьянения, однако он смог избежать наказания. Когда он вновь появился на территории Польши, его опознали и задержали.
Россиянина доставили в отдел полиции в Бартошицах, мужчине грозит до 8 месяцев лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU