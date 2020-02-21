В Безледах задержали дальнобойщика из Калининграда, разыскиваемого за пьяное вождение

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:18:28+03:00

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На польской границе задержали дальнобойщика из Калининградской области, разыскиваемого за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

43-летний водитель фуры ранее был объявлен в розыск за управление в состоянии алкогольного опьянения, однако он смог избежать наказания. Когда он вновь появился на территории Польши, его опознали и задержали.

Россиянина доставили в отдел полиции в Бартошицах, мужчине грозит до 8 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU