Спортсмены из Калининграда завоевали два золота и бронзу на турнире по акробатическому рок-н-роллу

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:22:14+03:00

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Калининградские спортсмены завоевали два золота и бронзу всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Турнир прошел в Санкт-Петербурге, в нем участвовали 1 262 представителя ведущих отечественных школ акробатического рок-н-ролла, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Воспитанники Марины Московской и Владислава Оситковского отличились в соревновании дуэтов не старше 15 и не старше 17 лет.

Абсолютными победителями среди сверстников не старше 15 лет стали неоднократные медалисты отечественных и международных соревнований, финалисты мирового кубка Арина Глебова и Максим Багдасарян.

Ещё одни призёры – Эвелина Супрягина и Артём Сухоносов в дисциплине «А-класс-микст» среди юниоров финишировали третьими из 47 вслед за двумя московскими парами.

ИСТОЧНИК KP.RU