21 Февр. 2020 2020-02-21T19:27:45+03:00

К природному газу теперь могут подключиться 86 домов

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В Гвардейском районе газифицировали поселок Сокольники, к природному газу теперь могут подключиться 86 домов, в которых проживают почти 300 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для газификации поселка был построен газопровод протяженностью 11,6 км за 22,2 млн рублей.

Всего в период с 2008 по 2018 годы в муниципалитете построено одиннадцать объектов газоснабжения высокого, среднего и низкого давления общей протяжённостью 153,1 км. Газифицировано 4 173 домовладений, где проживает порядка 11 тысяч человек.

В прошлом году завершилось строительство второго этапа газопровода низкого и среднего давления в Гвардейске. Протяженность объекта составляет 15,6 км, количество газовых вводов – 319. Реализация проекта обеспечила возможность газификации 1 940 домовладений, отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU