На ул. Емельянова в Калининграде грузовик снес опору ЛЭП
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Емельянова в Калининграде грузовик врезался в опору ЛЭП и едва не оказался в водоеме. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло утром в субботу, 22 февраля, около Инженерного озера. В результате столкновения столб треснул, на месте работают сотрудники электросетевой компании.
Информация о состоянии водителя уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU