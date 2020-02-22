2020-02-22T12:10:43+03:00
Происшествия

На ул. Емельянова в Калининграде грузовик снес опору ЛЭП

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Емельянова в Калининграде грузовик врезался в опору ЛЭП и едва не оказался в водоеме. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло утром в субботу, 22 февраля, около Инженерного озера. В результате столкновения столб треснул, на месте работают сотрудники электросетевой компании.

Информация о состоянии водителя уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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