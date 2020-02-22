На окраине Калининграда «Киа» врезалась в дерево и опрокинулась в кювет
Прибывшие на место медики госпитализировали водителя
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром на Люблинском шоссе в результате аварии пострадала водитель «Киа». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на Люблинском шоссе. 30-летняя водитель «Киа» на прямом участке дороги не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. После этого легковушка опрокинулась в кювет.
Прибывшие на место медики госпитализировали женщину, она получила множественные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU