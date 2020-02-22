На окраине Калининграда «Киа» врезалась в дерево и опрокинулась в кювет

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:34:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром на Люблинском шоссе в результате аварии пострадала водитель «Киа». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на Люблинском шоссе. 30-летняя водитель «Киа» на прямом участке дороги не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. После этого легковушка опрокинулась в кювет.

Прибывшие на место медики госпитализировали женщину, она получила множественные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU