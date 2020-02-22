На ул.Киевской на перекрестке начали вязать арматуру под трамвайные пути

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:17:33+03:00

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В пятницу, 21 февраля на перекрёстке улицы Киевской – Ленинского проспекта и проспекта Калинина начали вязать арматуру под будущими трамвайными путями.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на перекрёстке уже сформировали песчаную подушку, укатали щебенку, забетонировали нижний слой бетона под путями. Сейчас начинается обвязка арматуры, выставляют разборную опалубку под бетонирование трамвайных путей.

«Предстоит кропотливая работа по установке рельсов на портале по нужной высоте, их виброизоляция и заливка бетонного основания. Этот этап более трудоёмкий, чем был на правой стороне и даже на отремонтированном участке ул. Киевской. Дело в том, что на перекрёстке запроектированы три стрелки, а также закругления путей, что потребует особенно тщательной выверки уровня рельсов, которые должны иметь различную высоту на внешнем и внутреннем радиусах поворота», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Параллельно с этими работами предстоит установка опор наружного освещения, как на перекрёстке, так и у путепроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU