2020-02-22T14:50:22+03:00
Общество

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

Вечером и ночью 22-23 февраля в прибрежной части ожидается усиление ветра
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вечером и ночью 22-23 февраля в прибрежной части ожидается усиление ветра с порывами 22-24 м/с. Также ожидается сильное волнение на море: высота волны может достигать 4 – 4, 5 м.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует соблюдать особую осторожность и не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24