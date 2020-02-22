22 Февр. 2020 2020-02-22T14:50:22+03:00

Вечером и ночью 22-23 февраля в прибрежной части ожидается усиление ветра

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вечером и ночью 22-23 февраля в прибрежной части ожидается усиление ветра с порывами 22-24 м/с. Также ожидается сильное волнение на море: высота волны может достигать 4 – 4, 5 м.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует соблюдать особую осторожность и не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).

ИСТОЧНИК KP.RU