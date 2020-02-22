В Калининграде полицейские задержали 21-летнего вора-рецидивиста
В Калининграде полицейские задержали мужчину за кражу ноутбука из мебельного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленник воспользовался занятостью работников магазина и похитил ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения и узнали своего «старого знакомого» - ранее неоднократно судимого 21-летнего горожанина.
Вора задержали по горячим следам. Полицейские изъяли украденное имущество и возвратили владельцу. Ну а задержанному вновь придется нести наказание по статье «Кража», а это до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU