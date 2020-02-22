В Калининграде полицейские задержали 21-летнего вора-рецидивиста

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:57:11+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину за кражу ноутбука из мебельного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник воспользовался занятостью работников магазина и похитил ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения и узнали своего «старого знакомого» - ранее неоднократно судимого 21-летнего горожанина.

Вора задержали по горячим следам. Полицейские изъяли украденное имущество и возвратили владельцу. Ну а задержанному вновь придется нести наказание по статье «Кража», а это до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU