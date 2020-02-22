2020-02-22T16:06:44+03:00
Общество

Калининградец пытался перебросить в колонию 24 телефона, дрожжи и алкоголь

Мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининграде сотрудники УФСИН задержали мужчину, который пытался перебросить на режимную территорию колонии №9 на ул. Красной мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.

В ходе патрулирования прилегающей территории был задержан 25-летний мужчина. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли 24 телефона, 15 зарядных устройств и гарнитур . Помимо этого, злоумышленник пытался перекинуть на территорию колонии 500 гр сухих дрожжей и бутылку алкоголя.

На задержанного составили протокол, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Также сотрудники УФСИН занялись поиском организатора доставки среди осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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