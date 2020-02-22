На Моспроспекте произошло ДТП с тремя машинами, есть пострадавшие
Авария произошла на выезде из города в районе мотеля «Балтика»
Фото: Дарья ТанчукФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Движение по Московскому проспекту в Калининграде затруднено из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на выезде из города в районе мотеля «Балтика». Очевидцы сообщают, что на место ДТП приехали две машины «скорой помощи».
Обстоятельства дорожного происшествия и число пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU