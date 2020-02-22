На выходных в области меняется расписание движения пригородных поездов

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье и понедельник, 23 и 24 февраля, на курортных направлениях отменяются два утренних поезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

В частности, не будет курсировать следующие утренние поезда:

- из Калининграда в Светлогорск в 6:20

- из Светлогорска в 7:39

- из Калининграда в Зеленоградск в 6:40

- из Зеленоградска в 7:44.

На Советском направлении курсирование так называемых «воскресных» поездов, отправляющихся с Южного вокзала в 18:20, из Советска в 18:00, перенесено с 23 на 24 февраля. Утренний поезд из Советска в Калининград (время отправления 6:33) назначен в субботу 22 февраля, соответственно 24 февраля этот поезд курсировать не будет.

На Багратионовском направлении в понедельник, 24 февраля, назначен дополнительный поезд до Стрельни, который отправится с Южного вокзала в 8:35, а в обратном направлении в 14:35.

Между Калининградом и Мамоново 24 февраля также будет курсировать дополнительный поезд, отправление с Южного вокзала – 10:10, из Мамоново в 16:22.

ИСТОЧНИК KP.RU