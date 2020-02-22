На выходных в области меняется расписание движения пригородных поездов
В воскресенье и понедельник, 23 и 24 февраля, на курортных направлениях отменяются два утренних поезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
В частности, не будет курсировать следующие утренние поезда:
- из Калининграда в Светлогорск в 6:20
- из Светлогорска в 7:39
- из Калининграда в Зеленоградск в 6:40
- из Зеленоградска в 7:44.
На Советском направлении курсирование так называемых «воскресных» поездов, отправляющихся с Южного вокзала в 18:20, из Советска в 18:00, перенесено с 23 на 24 февраля. Утренний поезд из Советска в Калининград (время отправления 6:33) назначен в субботу 22 февраля, соответственно 24 февраля этот поезд курсировать не будет.
На Багратионовском направлении в понедельник, 24 февраля, назначен дополнительный поезд до Стрельни, который отправится с Южного вокзала в 8:35, а в обратном направлении в 14:35.
Между Калининградом и Мамоново 24 февраля также будет курсировать дополнительный поезд, отправление с Южного вокзала – 10:10, из Мамоново в 16:22.
ИСТОЧНИК KP.RU